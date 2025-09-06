أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً يبلغ من العمر 25 عاماً بتهمة سرقة مركبة من نوع «بي إم دبليو» ليلاً قيمتها 32 ألف درهم، وعاقبته غيابياً بالحبس مدة شهر واحد عمّا أسند إليه وتغريمه المال محل الجريمة، وأمرت بإبعاده عن الدولة.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي لكن انتهت المحكمة إلى أن الحكم قد أقيم على أسباب صحيحة تتفق مع أحكام القانون، ولم يُبد المتهم دفاعاً يغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي تكون معه المعارضة جديرة بالرفض وتأييد الحكم الغيابي.

mfouda@ey.ae

