انحرف سائق عربي (27 عاماً) بسيارته فجأة على الطريق، فاصطدمت بأخرى تقل شخصين عربيين، فأتلفها وتسبب في تعرضهما لإصابات بليغة، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت له تهمتي المساس خطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وعاقبته محكمة المرور بالغرامة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل اليقيني استقام على صحة الدعوى، وسلامة إسناد التهمتين إلى المتهم، وفق ما ثبت بمحضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة، وحسب المعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، وما ثبت بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهما، فضلاً عن اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات.

من جهته أنكر السائق المتهم ما أسند إليه أمام المحكمة لكنها أشارت إلى اطمئنانها إلى ثبوت اقترافه الجريمتين محل الاتهام، ولا تعول على إنكاره وتعتبره مجرد محاولة للإفلات من العقاب وقضت بتغريمه 4000 درهم.

mfouda@ey.ae