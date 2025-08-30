. هل يجوز التصالح في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الآخرين والسرقة؟ (م.أــ دبي)

تعد جرائم الاعتداء على سلامة جسم الآخرين بأي وسيلة - وإن أفضى إلى مرض أو عجز عن أعمال شخصية مدة تزيد على 20 يوماً - من الجنح التي يجوز التصالح فيها، وفق المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018.

وتشمل المادة الجنح التي يجوز فيها الصلح: الإصابة الخطأ أو المساس بسلامة جسم الآخرين والجرائم التي تقع نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

كما تتضمن الجنح التي يصدر فيها حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو قريب أو أي شخص آخر يجب قانوناً إعالته، أو أداء أجر حضانة أو رضاعة أو سكن، امتنع المعني عن أدائه مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

وفيما يتعلق بالسرقة، فتعد من الجنح التي لا يجوز فيها الصلح الجزائي.

ويعد التنازل في هذه الحالة تأكيداً على اقتراف الجريمة.

mfouda@ey.ae