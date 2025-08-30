أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة آسيوي بتهمة إعطاء شيك بسوء نية وعاقبته بغرامة قدرها 250 ألف درهم عما أسند إليه، وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار بالدولة، إحداهما باللغة العربية والأخرى بـ«الإنجليزية»، أو في وسيلتي نشر إلكتروني، على أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه، ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة. كما أمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة اعتباراً من نهاية الحكم.

