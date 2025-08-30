عربي يقود سيارة من دون رخصة ولا عِلم مالكها

عاقبت محكمة المرور في دبي سائقاً عربياً، بغرامة قدرها 5000 درهم، بسبب قيادته مركبة دون رخصة قيادة وبغير علم أو موافقة مالك السيارة.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر الماضي، حينما كان الفريق الأمني على رأس عمله بنقطة تفتيش في أحد شوارع دبي، واشتبه في مركبة صغيرة، وعند التدقيق تبين أن السائق يقود المركبة من دون رخصة قيادة، ولا إذن صاحبها.

وأقر المتهم بالواقعة في محضر الضبط، ولم يمثل خلال جلسة المحاكمة، فقررت المحكمة إصدار الحكم غيابياً بحقه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية ثم تم تأييده حضورياً.

وذكرت أن الاعتراف من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها، وأن اعتراف المتهم في محضر الضبط تطابق مع الواقع.

