حُجز على الحقوق المادية لحق المؤلف المرتبط بريع بيع كتاب أدبي ألفه والدي، فهل يحق للدائن ذلك؟ وإذا كان هناك كتاب آخر لم ينشر، فهل يجوز الحجز عليه قانوناً؟ «م.أ» دبي

حق المؤلف التزام قانوني يمنح المبدعين حقوقاً حصرية على أعمالهم الإبداعية، كتأليف كتاب أو إنتاج فيلم أو رواية وغيرها. ويعد من الحقوق المرتبطة بالشخصية، فيبقى طوال حياة المبدع، ويظل قائماً كذلك بعد وفاته، دون تقيده بمدة معينة.

أما عن عدم جواز الحجز على الحق الأدبي للمؤلف فهو أمر ملائم للطبيعة الخاصة لهذا الحق باعتباره متصلاً بشخصية المؤلف، ويجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين في مصنفاتهم المنشورة مثل ريع بيع الكتاب أو الفيلم السينمائي، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

وبالتالي يجوز لدائن المؤلف الحجز على المنشور المتاح للتداول من مصنفاته باعتباره ذا قيمة مالية لا تمس الحق الأدبي للمؤلف، وله في سبيل ذلك الحلول محل المؤلف في كل ما يتعلق باستغلال المصنف مادياً، دون أن يكون له الحق في إعادة نشر المصنف لاستيفاء دينه، لأن في ذلك تعدياً على سلطة المؤلف الأدبية في تقرير إعادة النشر من عدمه.

كما قد يؤدي ذلك إلى عرض مؤلفات ضعيفة على الجمهور تتسبب في انحدار المستوى الثقافي والفكري في المجتمع.