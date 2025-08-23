أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة موظف آسيوي من تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضراراً بأصحاب الحق عليها (خيانة الأمانة)، كما رفضت الدعوى المدنية بالتبعية.

وطعن المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رأت أن الحكم الابتدائي صادف صحيح القانون، واطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردها، لافتة إلى أنه أحاط بواقعة الدعوى ببيان كافٍ بما يتوافر فيه من العناصر القانونية.

وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، وأيدت الحكم المطعون عليه.