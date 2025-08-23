أدانت محكمة الجزاء في دبي امرأتين عربيتين بتهمة الاعتداء على والدتهما.

وصدر حكم بمعاقبتهما بغرامة ألف درهم.

ولجأت الأم إلى المحكمة المدنية، وطلبت تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضت لها.

وذكرت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

وأضافت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع.

وأفادت بأن الثابت لديها أن المدعية أصيبت بأضرار جسدية ومعنوية جراء الاعتداء عليها.

وحددت المحكمة مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والأدبية، ألزمت بها المدعى عليهما بالتضامن، والفوائد القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

