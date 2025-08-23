صدم مركبة وهرب من مكان الحادث

عاقبت محكمة المرور في دبي أوروبياً بغرامة قدرها 5000 درهم بعد إدانته بتهم عدة، منها التسبب في حادث صدم والهرب من المكان والقيادة دون رخصة سارية المفعول.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم قاد سيارته في منطقة الخليج التجاري، ورجع إلى الخلف بمركبته دون أن يتخذ الحيطة والحذر اللازمين، فصدم مركبة أخرى، متسبباً في إتلافها.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم لم يتوقف في مكان الحادث، أو يبلغ الشرطة، بل لاذ بالفرار دون عذر مقبول، إلا أن الشرطة تعرفت إلى السيارة من خلال الكاميرات وضبطته.

وتبين أنه لم يكن حائزاً رخصة قيادة سارية المفعول.

وقد اعترف بالتهمة خلال التحقيق معه في «نيابة دبي».