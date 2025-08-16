الفحص الدوري يكشف متعاطي مواد مخدرة

قضت محكمة الجنح في دبي بتعديل حكم صدر غيابياً بحبس خليجي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتعاطي مخدر الحشيش أثناء خضوعه للفحص الدوري، وعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وحسب تفاصيل الدعوى فإن المتهم من الخاضعين لنظام الفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووقّع على تعهد بعدم الممانعة من تقديم عينة لفحصها وفق النظام الدوري والمفاجئ.

وفي الموعد المحدد له سلفاً حضر إلى الإدارة وأعطى العينة، وثبت في تقرير المختبر الجنائي احتواؤها على المادة الفعالة لمخدر الحشيش، واعترف المتهم بالتعاطي قبل القبض عليه.

وتبين للمحكمة من مطالعة سوابق المتهم من خلال نظام النيابة العام أنه لم يسبق الحكم بإدانته في قضايا مماثلة، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.