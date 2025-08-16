عاقبت محكمة المرور في دبي شخصين من جنسيتين آسيويتين مختلفتين بالغرامة بعد تسببهما في حادث مروري، إذ تورط الأول غير الملتزم بقواعد المرور في دهس الثاني الذي لم يستخدم المعبر المخصص للمشاة.

وأوضحت تفاصيل الدعوى حسبما ورد في لائحة الاتهام، أن المتهم الأول كان يقود مركبة أجرة، ولم يأخذ بظروف الحال، أو يتخذ الحيطة والحذر اللازمين، ونظراً لعدم تقديره مستعملي الطريق، تسبب في دهس المتهم الثاني الذي تعرض لإصابات متفاوتة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يعبر الطريق بصورة خطرة من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وفق تقرير خبير مختص بتخطيط حوادث الطرق، الذي انتهى إلى ثبوت خطأ مشترك من جانب المتهمين.

ومن جهته لم يمثل المتهم الأول أمام المحكمة، فيما حضر المتهم الثاني بشخصه وأنكر التهمة الموجهة إليه، لكن التفتت المحكمة عن إنكاره. ووجهت النيابة العامة إلى الأول ارتكاب تهمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير، وللمتهم الثاني عدم الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور، وعاقبت المحكمة الأول بغرامة 4000 درهم، والثاني 200 درهم.

