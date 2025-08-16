أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم شخص آسيوي 2000 درهم بعد إدانته بالسب عن طريق شبكة معلوماتية، وأمرت بحذف عبارات السب محل الجريمة من كل مواقع التواصل الاجتماعي وبحرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من نهائية ذلك الحكم. وكانت النيابة العامة وجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، وأدين بتهمة السب.