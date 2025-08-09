ما الموقف القانوني لشخص يرتدي زياً عسكرياً وهو لا ينتمي إلى الجهة التي يخول لأفرادها ارتداء هذا الزي؟ (أ.م)

يتعمد البعض أحياناً ارتداء ملابس عسكرية للفت الأنظار في الأماكن العامة، أو لخداع الآخرين، وربما يتعمد أحدهم وضع رتبة أعلى من رتبته أو وسام يعود إلى جهةٍ ما دون أن يمت إليها بصلة، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة (300) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم كل من ارتدى علناً بغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً، أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.

mfouda@ey.ae

