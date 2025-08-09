أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بمعاقبة شخص من جنسية دولة خليجية بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عبارة عن قصاصتين ورقيتين مشبعتين بمادة الميثافيتامين المخدرة ومادة أخرى، بالإضافة إلى أقراص دوائية محظور تداولها، وتهمة تعاطي مادة مخدرة ومؤثرات عقلية.

وأقرّ المتهم بالتهمتين الموجهتين إليه في محضر استدلال الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة معترفاً بأنه حصل على المخدرات «أونلاين» من مروج مجهول، قام بتحويل قيمتها إليه عبر حساب بنكي.

كما أمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بواسطته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن يصدر من الجهات الرسمية المعنية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

