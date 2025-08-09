اعترف شخص آسيوي بأنه لم يكن في حالة طبيعية حين ارتكب حادثاً مرورياً نتج عنه إتلاف ممتلكات عامة.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ثلاثة اتهامات: تعاطي مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها، وقيادة مركبة تحت تأثيرها، والتسبب في حادث مروري وإتلاف مال مملوك للغير.

وقاد المتهم سيارته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ودون الأخذ بظروف الحالة، فانحرف بالسيارة بشكل مفاجئ، وصدم عموداً حديدياً في طريق عام متسبباً في إتلاف المركبة والعمود.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل اليقيني استقام على صحة الاتهامات وفق تقرير خبير تخطيط الحوادث، واعتراف المتهم.

وأدانت المحكمة المتهم لكنها خفضت العقوبة المقررة عليه لظروف الواقعة وفي ظل اطمئنانها إلى اعترافه، وقضت بتغريمه 25 ألف درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم.

