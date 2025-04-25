شرطة أبوظبي توفر خيارين لخفض المخالفات المرورية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة «بادر واستفد»، إذ تتضمن خيارين لخفض المخالفات، الأول خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال الـ60 يوماً الأولى من تاريخ ارتكاب المخالفة، باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً وحتى سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية.

وذكرت شرطة أبوظبي، على موقعها الإلكتروني، أنه يمكن دفع المخالفات المرورية عن طريق التطبيق الذكي «تم»، أو زيارة مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين للدفع المباشر.

كما يمكن تقسيط المخالفات المرورية بصفر فائدة لمدة سنة من خلال خمسة بنوك، هي: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، والمشرق.