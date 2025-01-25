طلب شخص خليجي من صديق له استخدام هاتفه، واستجاب الآخر لطلبه، فأرسل منه رسالة إلى مروج مخدرات موجود خارج الدولة، طالباً تزويده بحبوب مخدرة.

كما طلب من صديقه، صاحب الهاتف، إجراء تحويل مالي إلى حساب بنكي يخص المروج.

وعلى الرغم من معرفة صاحب الهاتف بما فعله صديقه، فقد استجاب لطلبه بالذهاب إلى مكان أخفيت فيه المخدرات حدده له المروج من خلال موقع جغرافي أرسله إليه عبر «واتس أب».

وأوضحت النيابة العامة في دبي عبر دوريتها المخصصة للتوعية «جريمة وعبرة» أن صاحب الهاتف اهتم بإرضاء أصدقائه، معتقداً أن هذا يجعل منه شخصاً اجتماعياً محبوباً، فدأب على مساعدتهم في الحصول على المخدرات بهذه الطريقة.

وبعد فترة قصيرة رصدته الجهات الأمنية المتخصصة بمكافحة المخدرات ومراقبة العمليات المالية المشبوهة، وتبين لاحقاً أن هذه العمليات تنفذ من خلال عصابة من المروجين.

وبتتبع التحويلات تم التوصل إليه وضبطه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس، وأمرت بمنعه من تحويل أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين دون إذن من المصرف المركزي. وناشدت النيابة العامة الشباب الابتعاد عن رفاق السوء، وعدم التورط في مثل هذه الممارسات المدمرة.

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