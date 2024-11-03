فتاة تدفع 27.5 ألف درهم إلى محتال لإلغاء تدبير إبعاد صديقها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 22 ألف درهم بعدما تغيب عن جلسة أداء اليمين الحاسمة لإبراء ذمته من ادعاءات المدعية.

وأقامت الفتاة الدعوى القضائية لمطالبة الشاب بأن يؤدي لها المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، بعدما سلمته 27 ألفاً و500 درهم مقابل رفع تدبير الإبعاد عن صديق لها، حيث أوهمها بأن له أقارب يعملون في جهات حكومية، ويستطيعون إزالة الإبعاد.

وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه أعاد لها 5500 درهم من المبلغ وامتنع عن إعادة المتبقي منه، لافتة إلى أن الدليل الوحيد الذي تستند إليه هو الرسائل والمحادثات التي بينهما، وصور إيصالات التحويل المالي للمدعي، وليس لديها أي مستند آخر أو شاهد، كما قدمت طلباً تضمن توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر على الرغم من إعلانه قانوناً.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعية للمدعى عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلن بها ولم يحضر، سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي يكون قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه من المدعية، وتكون اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمته لصالح المدعية بمبلغ المطالبة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 22 ألف درهم مع المصاريف.