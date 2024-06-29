تصرفت امرأة عربية بذكاء وحذر مع محتال حاول استدراجها بطريقة مبتكرة، إذ أرسل إليها رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على طلاسم غير مفهومة وتحذرها من وقوع مصيبة لها.

وبحسب دورية «جريمة وعبرة» التي تصدرها النيابة العامة في دبي لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الجرائم المختلفة، فإن المرأة التي تعمل في وظيفة جيدة، تجاهلت الرسالة الأولى، لكن فوجئت برسالة أخرى من الشخص ذاته تتضمن بيانات شخصية لها، ما استفزها لسؤاله عن مصدر حصوله على معلوماتها وصورها، فرد عليها بأنه متخصص في كشف أعمال السحر والشعوذة، وأن هناك من يسعى لإيذائها، لكنه قادر على التصدي له، وإنقاذها من الخطر، وعرض عليها مقابلتها لتقديم مساعدته.

وانتظرت فترة ولم تعطه رداً، لكنه تواصل معها لاحقاً بعد شهر وعرض عليها مقابلته، فتصرفت بقدر كبير من الوعي وأبلغت الشرطة التي استدرجته وضبطته، واعترف خلال التحقيقات بأن طليق المجني عليها استخدمه لخداعها والاحتيال عليها.

وأوضحت النيابة العامة في زاوية العبرة أن الجريمة أصبحت أكثر تطوراً، ولو أن المجني عليها ضعفت وانقادت خلف ما يزعمه المشعوذ لكانت ضحيةً لمشكلات كبيرة.