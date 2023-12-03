■ أحترف الغوص وأودّ معرفة ماذا لو وجدت كنزاً أو مقتنيات ثمينة في قاع البحر أثناء ممارسة الغوص، هل تحق لي بمفردي أم أن هناك إجراءات قانونية يتحتم عليّ الالتزام بها؟

■■ هناك أمور متعلقة بمصير الكنوز التي تُكتشف في الأراضي المملوكة للدولة، وتلك المملوكة لأبناء الدولة، وأراضي الوقف، والمعادن الموجودة في باطن الأرض.

وبداية نُعرّف الكنز بأنه مجموعة من المواد والأشياء الثمينة المخبّأة أو الضائعة، ويتحقق - بحسب علم الآثار - باكتشاف يحتوي على قطعتين نقديتين على الأقل في مكان واحد.

والكنوز التي يُعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معيّن، تكون مملوكة له والخُمس يكون للدولة، فيما تؤول الكنوز التي تُكتشف في أرض مملوكة للدولة كلياً، إليها، وفي حال كانت الأرض موقوفة وقفاً صحيحاً، فإن ما يُكتشف فيها يكون لجهة الوقف.

وبخصوص المعادن التي توجد في باطن الأرض، فإنها تكون ملكاً للدولة، حتى لو اكتُشفت في أراضٍ مملوكة لأشخاص.

وتُنظّم القوانين الخاصة، الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن، وكذلك الحق في الصيد براً وبحراً، واللقطة والأشياء الأثرية.

وما يطرحه البحر من مال لم يتقدّم لطلبه أحد، كماله له، فهو لمن يعثر عليه ووضع يده عليه أولاً.

وبشكل عام، تعد هذه الأسئلة من الطرائف القانونية التي قد تتحقق في بعض الأحوال.