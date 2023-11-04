تطورت مشادة كلامية بين رجلين إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة أحدهما بعاهة مستديمة في الأنف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس أحدهما ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، وبحبس الآخر شهراً وإبعاده عن الدولة أيضاً، فطعن كل منهما أمام محكمة الاستئناف التي أيّدت حكم الحبس بحق الأول، فيما عدلت الحكم بحق الآخر ليُصبح غرامة خمسة آلاف درهم، وانتقلت الدعوى إلى محكمة التمييز التي أيدت حكم الاستئناف.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين كانا يقفان خارج أحد الفنادق، وكانت برفقة أحدهما فتاة، فاستغل الآخر انشغاله بأمر ما وتحدث معها، فتطور الموقف بينهما.

وقال المتهم الأول إنه رأى الآخر يصرخ على فتاة كانت برفقته، فسأله عن سبب صراخه عليها، وتطور الحديث إلى مشادة كلامية، لافتاً إلى أن المتهم الثاني باغته بلكمة في وجهه، فأصاب أنفه وطرف عينه اليمنى، وسقط أرضاً من شدة الضرب، ثم تلقى ركلات قوية ومتتالية في وجهه تسببت في عاهة مستديمة في أنفه بنسبة 2%، إلا أن المتهم الثاني أنكر التهمة، موضحاً أنه حاول إعادة حقيبة المرأة بعد أن سقطت على الأرض، لكن المتهم الأول هاجمه وسبّه واعتدى عليه.