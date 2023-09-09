استغل شخص آسيوي انشغال عامل بأحد متاجر الهواتف وسرق جهاز تعبئة رصيد خاصاً بإحدى شركتي الاتصالات، وفر من المكان، ثم استخدم الجهاز في إعادة تعبئة رصيد بقيمة 575 درهماً، فقبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه قيمة المبلغ المستولى عليه وإبعاده عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم توجه إلى متجر مخصص لتجارة الهواتف المتحركة، واستغل انشغال العامل وابتعاده عن طاولة المحاسبة، فسرق جهاز تعبئة رصيد، ثم غادر المكان.

وحين اكتشف العامل اختفاء الجهاز أبلغ الشرطة، فأجرت تحرياتها، واستطاعت تحديد هوية المتهم، وقبضت عليه.

وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه لا تربطه أي علاقة بالشركة إلا من خلال الواقعة، وأنه توجه إلى هناك مصادفة، واستغل انشغال العامل وسرق الجهاز، ثم استخدمه في تعبئة رصيد صديق له مقابل مبلغ مالي أقل من الرصيد المسحوب، وحول المال إلى أمه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة سرقة مال منقول، واستخدام الجهاز دون تصريح، واعترف المتهم بالتهمة الأولى أمام المحكمة، وأنكر التهمة الثانية، لكنها انتهت إلى إدانته، وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 575 درهماً، وإبعاده عن الدولة.