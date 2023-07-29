قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة موظف من جنسية عربية ثبت تعاطيه المخدرات، كما تأكد تواصله مع أحد المروجين من خارج الدولة عبر تطبيق «واتس أب» من خلال ما يعرف بالرسائل المجهولة، واشترى منه مادة مخدرة، فحكم عليه بغرامة 10 آلاف درهم ومُنع من تحويل أو إيداع أموال للغير لمدة سنتين دون إذن من المصرف المركزي.

وأفادت تفاصيل الدعوى - حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في التحقيقات - بأنه تبين من خلال إجراءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتعقب مروّجي المخدرات عبر الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً عبر تطبيق (واتس أب)، أن المتهم قام بتحويل 200 درهم على أحد الحسابات المشبوهة التي يستخدمها المروّجون لاستقبال الأموال دون أن يلتقوا زبائنهم الذين يتلقون خرائط بمواقع المخدرات.

وفي تاريخ الواقعة، تواصلت الإدارة مع المتهم للاستفسار منه عما إذا كان نفذ عملية الإيداع بنفسه أو عبر شخص آخر، فلوحظ أنه مرتبك ويتلعثم في الكلام، ويشتبه في أنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة والحصول على عينة منه، وبتحليلها تبين أنه تحت تأثير تعاطي الحشيش.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، أقر بالتهمتين المسندتين إليه، وهما التعاطي وإيداع أموال لشراء المخدرات، كما كرر اعترافه في جلسة المحاكمة وطلب استعمال الرأفة معه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق الدعوى، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن أركان جريمتي التعاطي دون وصفة طبية، وتحويل أموال لحساب خارجي بغرض شراء المواد المخدرة، ثابتة بحق المتهم، ومن ثم قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أموال بنفسه للغير لمدة سنتين دون إذن من المصرف المركزي.