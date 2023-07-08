تطور خلاف عمالي بين مدير عربي وموظف إلى مشاجرة داخل مقر الشركة، واعتداء كل منهما على الآخر، ومن ثم تم تحرير بلاغين في الشرطة وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمهما مبلغ 3000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأن خلافات دارت بين المتهمين، تطورت إلى قيام الموظف بإقامة دعوى عمالية ضد المتهم الأول لمطالبته بسداد رواتب متأخرة لمدة ثلاثة أشهر.

وحين راجع الموظف الباحثة العمالية في الجهة الحكومية المعنية نصحته بضرورة العودة إلى العمل لضمان حقوقه، فعاد برفقة زميلة لها عانت المشكلة ذاتها.

وأثناء وجودهما في المكتب حضر المتهم الأول غاضباً وطلب منهما المغادرة وعدم العودة مجدداً، فأخبراه بأن الجهة المعنية طلبت منهما مباشرة العمل، وإن كان لا يرغب في وجودهما، فعليه تسليمهما وثيقة إنهاء خدماتهما.

وقالت الموظفة شاهدة الإثبات إن المتهم الأول هدد باستدعاء الشرطة، فأبلغته بأنها لا تمانع في ذلك، فتوجه إلى مكتب زميلها «المتهم الثاني»، وأمره بالمغادرة، فرفض بدوره، ومن ثم دارت مشاجرة بينهما.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بإصابة الموظف بإصابات رضية في الحاجب وأسفل العين، فيما تعرض المدير لإصابات مماثلة، أعجزتهما عن القيام بعملهما.

وبسؤال المتهم الأول قرر أنه مالك الشركة، وأن المتهم الثاني كان يعمل لديه، وأثار مشكلات سابقة في العمل، وحين دخل المكتب وجده يطلع على ملفات العملاء، فطلب منه الخروج حفاظاً على أسرارهم، فرفض الامتثال لأوامره، وحين توجه ناحيته، فوجئ به يضربه على وجهه، مؤكداً أنه لم يكن يعتزم الاعتداء عليه، وأن الأخير ادعى غير ذلك على خلاف الحقيقة، دافعاً بكيدية الاتهام الموجه إليه.

وأضاف أنه لم يتم معاينة إصابات الموظف حين حضرت الشرطة، وفوجئ لاحقاً بأنه افتعل إصابات لابتزازه، إذ طلب 50 ألف درهم للتنازل عن الواقعة.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانتهما وتغريمهما 3000 درهم.