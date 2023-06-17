استغل مراهق يبلغ أكثر من 18 عاماً براءة طفل في الـ13 من عمره وحاول تحريضه على ارتكاب أعمال منافية للآداب، وأغراه بمنحه النقود إذا طاوعه في مآربه، وتصرف أمامه بطريقة خادشة للحياء.

وأبلغ والد الطفل الشرطة بتفاصل الواقعة، فتم ضبط الشاب المراهق، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح، فأدانت من جانبها واستعملت الرأفة معه وقضت بحبسه شهراً وغرامة 2000 درهم عما أسند إليه من اتهام.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت إليه المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن والد الطفل المجني عليه أبلغ الشرطة وذكر في التحقيقات أن المتهم جارهم في المنطقة، وأخبره ابنه بأنه كان يستقل دراجة كهربائية متوجهاً إلى محل متخصص في إصلاحها، والتقى المتهم في المحل ذاته.

وأضاف والد الطفل أن المتهم يملك بدوره دراجة كهربائية، فطلب منه ابنه تجربتها كونها قوية، ومن ثم أعادها إليه، فطلب منه المتهم أن يعطيه رقم هاتفه، حتى يعرفه إلى شقيقه الأصغر ويلعبا سوياً.

وتابع أن المتهم طلب من الطفل المجني عليه مسابقته بالدراجات الهوائية، وأوقف الأخير في منطقة مظلمة، وارتكب أمامه تصرفاً خادشاً للحياء، ففر ابنه من المكان، وطلب من المتهم عدم التواصل معه مجدداً، لكن الأخير لحق به إلى المنزل، ثم اتصل به من هاتف أرضي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقال له إنه سيعطيه من النقود التي يأخذها من والده إذا لم يحكِ لأحد ما حدث، فحكى الطفل لأمه التي أبلغت الأب بدورها، فسمع من ابنه ثم أبلغ الشرطة.

من جهته أنكر الشاب المراهق التهمة التي وجهت إليه، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإدانة وعاقبته بالحبس والغرامة.