فوجئ شخص آسيوي باختفاء مبلغ 31 ألفاً و40 درهماً من حقيبة ظهر كان يحملها في أثناء وجوده في إحدى وسائل المواصلات، فأدرك أنه وقع ضحية نشالين، سرقوا الأموال وتركوا بقية الأغراض التي كانت عبارة عن كمبيوتر محمول (لابتوب) وشاحن هاتف.

وأسفرت تحريات الشرطة عن ضبط ثلاثة متهمين من جنسية آسيوية، أفادوا بأنهم شكلوا عصابة فيما بينهم لنشل مرتادي المواصلات، لكنهم أنكروا التهمة في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة التي لم تطمئن إلى أدلة الثبوت وقضت ببراءتهم، لكنهم أدينوا بالتسلل إلى الدولة بعد إبعادهم في جرائم مماثلة، وحكم عليهم بالحبس شهراً والإبعاد.

وتفصيلاً، قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يحمل حقيبة سوداء على ظهره تحوي حاسوبه المتحرك، وشاحني كمبيوتر وهاتفاً، إضافة إلى مبلغ 31 ألف درهم، لافتاً إلى وجود زحام في وسيلة النقل حين كان يستقلها، وانتقل من محطة لأخرى، إلى أن وصل إلى منزله، ليكتشف أن شخصاً أو أكثر استغلوا فترة الازدحام وقاموا بنشله دون أن يشعر.

وأفاد شاهد من الشرطة في تحقيقات النيابة العامة بأن التحريات توصلت إلى تورط المتهمين في البلاغ وجرائم أخرى مماثلة، فتم تحديد موقعهم بمنطقة السطوة، والقبض عليهم.

وبسؤال المتهم الأول، قرر أنهم شكلوا عصابة في ما بينهم، وكان يتم توزيعهم على مناطق عدة لسرقة مرتادي المواصلات، لافتاً إلى أنه استقل المواصلات مع المتهمين الآخرين، وتولى سرقة المجني عليه فيما كان الآخران يقفان إلى جواره لتسهيل العملية له، كما قرر المتهمان الآخران بالإفادة ذاتها.

وبسؤال المتهمين أمام المحكمة اعترفوا بأنه سبق إبعادهم عن الدولة، لكنهم تسللوا إليها.