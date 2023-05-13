لم يستفد شاب خليجي من الفرصة التي أتيحت له لبدء حياة جديدة بعيداً عن المخدرات، بعد إدراجه في برنامج الفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لضمان متابعة حالته والتأكد من التزامه، إذ تورط في التعاطي مجدداً واعترف بذلك أمام النيابة العامة ومحكمة الجنح التي قضت بتغريمه 5000 درهم، ما يمثل فرصة إضافية له للالتزام والتعافي حتى لا يواجه عقوبة أشد في حال تكررت فعلته.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم البالغ 23 عاماً من الخاضعين لنظام الرعاية اللاحقة والفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وقد وقع تعهداً بعدم الامتناع عن أخذ عينة منه لفحصها، والالتزام بمواعيد المراجعة وفق جدول البرنامج، وفي الأوقات المفاجئة حسب النظام، على أن يتحمل التبعات القانونية لعدم الالتزام بالتعهد.

وفي الموعد المحدد له سلفاً، أعطى عينة من تلقاء نفسه لفحصها، وبعد خمسة أيام ورد تقرير من المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي يفيد باحتواء العينة على مواد مخدرة.

وبسؤاله في محضر الشرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتحقيقات النيابة العامة، اعترف بتعاطي نوع من المؤثرات العقلية.

كما اعترف خلال جلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليه، وطلب استعمال الرأفة معه.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأصل في المحاكمات اقتناع القاضي، بناء على الأدلة المطروحة عليه، وبالتالي ترى من خلال الأوراق أن التهمة ثابتة بحق المتهم، إذ تطمئن إلى اعترافه في جميع مراحل الدعوى، وتقرير المختبر الجنائي.

وبالتالي قضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم، إضافة إلى تدبير منعه تحويل أو إيداع الأموال للغير بنفسه أو عن طريق شخص آخر إلا بناء على إذن من المصرف المركزي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة سنتين، بعد انتهاء العقوبة.