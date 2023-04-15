أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 10 آلاف درهم بحق شخص أوروبي بتهمة إيداع أموال في حساب بنكي يخص مروجي مخدرات. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي توصلت من خلال تحرياتها إلى تورط المتهم في التعامل بنكياً مع حساب يستقبل عليه مروجو مخدرات تحويلات مقابل بيع سمومهم «أونلاين». وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بأنه أودع أموالاً مرتين في الحساب مقابل شراء كمية من مخدري الكريستال والحشيش، بعد أن تواصل مع المروج عبر تطبيق «واتس أب»، فأرسل إليه الأخير صوراً للمخدرات، وحددا الكمية المطلوبة، ثم تلقى رسالة تتضمن موقعاً جغرافياً للمكان الذي أخفيت به المخدرات.