■ تعجب أحد الملاك من رفض المحكمة دعوى رفعها ضد مقاول يطالبه فيها بغرامات التأخير، على الرغم من أن المقاول توقف عن إنجاز مشروع بناء فيلا تخصه، مع العلم أن المالك أقام الدعوى قبل سنة من تاريخ إنجاز المشروع.

وسأل مالك آخر عن قانونية عدم التزام المقاول برد قيمة صيانة فيلا حصل على مقابلها المالي ولم ينفذها بعد مرور سنة على إنجاز الفيلا.

■■ بداية، يجب أن نعلم أن العلاقة التي تجمع المالك والمقاول هي علاقة تعاقدية، يحدد المسؤوليات بين طرفيها عقد المقاولة، فإذا نص على إلزام المقاول بإنجاز المشروع خلال 12 شهراً، وله التمديد لمدة شهر، يجب على المالك أن ينتظر انقضاء المدة قبل اتخاذ أي إجراء، ولا يبدأ حساب غرامات التأخير إلا بعد قيام المقاول بإنجاز المشروع، وتقديم شهادة بذلك.

وفى حال تأخر المقاول عن إنجاز المشروع عن المدة المتفق عليها، يحق للمالك رفع دعوى بالتعويض لما أصابه من ضرر نتيجة التأخير، وليس رفع دعوى للمطالبة بالغرامات التأخيرية.

وبالنسبة لمسألة الصيانة، يتحتم على المالك إرسال إخطار للمقاول يطالبه فيه بصيانة الفيلا خلال سنة من إنجاز المشروع، وإلا فإنه يعد متنازلاً عن إلزام المقاول بعقد الصيانة. وفي حالة إخطاره بذلك خلال الفترة المحددة، وعدم رد المقاول، أو رفضه القيام بأعمال الصيانة، فمن حق المالك استرداد المال.