أروقة المحاكم

اقتحم ثلاثة أحداث بينهم شقيقان إحدى الحضانات بعد كسر بابها الخارجي، وإتلاف كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وأفادت رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث حمدة محمد أهلي، بأن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي من مالكة الحضانة يفيد بإتلاف كاميرات المراقبة وتحطيم الباب الخارجي من قبل مجهولين.

وبعد البحث تم تحديد هوية المتهمين، واعترف الشقيقان بارتكاب الجناية بقصد اللهو واللعب مع متهم ثالث لاذ بالفرار.

وقررت النيابة العامة حفظ الدعوى الجزائية للمتهمين لانقضائها بالصلح، وتنازل المدعية عن حقها الشخصي.