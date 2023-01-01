قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس سنة بحق خليجي خالف إجراءات وقواعد الفحص الدوري والرعاية اللاحقة رغم التواصل معه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

وبسؤاله عن أسباب تخلفه عن موعد الفحص أفاد بأنه كان في سبيله للعلاج لكن لم يجد مكاناً متوافراً في أي من مراكز العلاج المخصصة لمتعاطي المخدرات.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم من الخاضعين لنظام الفحص الدوري والرعاية اللاحقة، وتم تسليمه جدول المراجعات ومواعيدها ووقع على إقرار بالالتزام بذلك.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من بداية شهر مايو حتى 20 يونيو الماضي تخلف عن مواعيد الفحص، وتم الاتصال به مرات عدة على الهواتف المسجلة لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والتنبيه عليه في إحدى المكالمات بضرورة الحضور، وإلا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن المتهم لم يحضر، فتم التعميم عليه، وضبطه لاحقاً وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة عدم الالتزام بقواعد وإجراءات الفحص الدوري.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وخلال المحاكمة، اعترف بالتهمة المسندة إليه، عازياً تصرفه إلى أنه كان يبحث عن مركز تأهيل لتلقي العلاج لكن لم يتوافر له مكان.

من جهتها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في القضية، وتوافر أركان الجريمة المسندة إليه، مشيرة إلى أن الثابت بمحضر الضبط أنه خالف قوعد وإجراءات الفحص الدوري رغم توقيعه على إقرار بالالتزام به.

واستندت إلى اعترافه بارتكاب الواقعة في جميع مراحل الدعوى، ومن ثم قضت بحبسه سنة عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.