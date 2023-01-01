■ إذا شاركت الزوجة في بناء بيت الزوجية وسجل باسم الزوج، ثم حدث خلاف وشقاق بينهما وطلبت الطلاق من زوجها، فهل يحق لها المطالبة بالمبالغ التي دفعتها؟ ومن يحق له الاحتفاظ بجواز سفر الأبناء من الزوجين إذا حدث انفصال بينهما؟

(هـ.أ)

■■ الأصل العام في القانون أن الذمة المالية للزوج والزوجة مستقلة، وبالتالي فلا يحق للزوج التصرف في أموال الزوجة ولا أخذ بطاقة الائتمان الخاصة بها واستعمالها دون رضاها.

وإذا أسهمت الزوجة في بناء بيت الزوجية فلها الحق بحسب القانون في المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها، وعليها إثبات حجم مساهمتها بكل طرق الإثبات التي نص عليها القانون، وإذا حصلت على قرض من البنك للمساهمة في تأسيس أو إنشاء المنزل، وتم تسجيل ملكيته باسم الزوج فلها حق المطالبة بقيمة القرض من الزوج في أي وقت.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإذا قضت المحكمة بحق الزوجة في الحضانة، فإن جوازات السفر تكون مع الأب، لكن بإمكان الأم أن تأخذ صورة طبق الأصل لإنهاء بعض الإجراءات اللازمة للأطفال الذين في حضانتها.

وبشكل عام، وفي ظل ما نشهده من قضايا شخصية، يجب أن يشكل الود والاحترام أساساً للتعامل بين الزوجين بعد انفصالهما، والوصول إلى حلول ودية لجميع الخلافات العالقة بينهما، خصوصاً تلك المتعلقة بالأبناء.