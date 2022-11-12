■ هل تمنع دعوى الإعسار المدين المعسر من إعالة أبنائه أو تغطية تكاليف معيشته؟

(إ.أ) دبي

■■ الإعسار قانوناً هو مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.

وبداية يجب أن نعرف أن الشروع في افتتاح إجراءات الإعسار يمنع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز له - من تاريخ افتتاح الإجراءات - أن يُسدد أي دفعات تزيد على 5000 درهم، دون موافقة الأمين.

ولا يشمل ما سبق منع المدين من التصرف في أمواله في ما يتعلق بتكاليف معيشته، أو من يعولهم، وفقاً لما تقرره المحكمة، أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار.

ومن المستقر عليه، وفقاً لقانون الإعسار، وبحسب أحدث التعديلات بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021، أنه لا يجوز خلال إجراءات الإعسار تصفية الأموال بإقامة أو متابعة أي دعاوى، أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا المرسوم بقانون.

كما يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كل إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين.