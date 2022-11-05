آسيويان يسرقان «حمالات صدر» بـ 100 ألف درهم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيويين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما 100 ألف درهم بعد إدانتهما بسرقة 40 كرتونة تحتوي على حمالات صدر نسائية بقيمة 100 ألف درهم عائدة لإحدى الشركات.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها وما دار في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين اتفقا مع آخر هارب على سرقة مستودع تابع لإحدى الشركات في دبي، وتوجهوا ليلاً في الموعد المحدد إلى المستودع الذي يقع في منطقة القوز الصناعية الرابعة وبحوزتهم مقص حديدي، فقاموا بكسر القفل، وتمكنوا من الدخول إليه والاستيلاء على 40 كرتونة تحتوي على حمالات صدر نسائية بقيمة 100 ألف درهم، عائدة إلى إحدى الشركات.

وأفاد صاحب الشركة في تحقيقات النيابة العامة، بأن لديه مستودعاً في منطقة القوز الصناعية، وورده اتصال من أحد الموظفين لديه، أخبره بأنه توجه لتحميل طلبية من المستودع، وحين وصل إلى المكان فوجئ بعدم وجود قفل على الباب، فطلب منه الدخول وتفقد المكان، وحين دخل اكتشف اختفاء 40 كرتونة تحتوي على حمالات صدر.

وذكر شاهد من شرطة دبي شارك في ضبط المتهمين، أنه تابع مع فريق العمل تسجيلات الكاميرات الخاصة، وكذلك تلك الموجودة في الشارع الذي يقع به المستودع، وشاهد المتهمين المضبوطين أثناء وصولهما، وقيامها بتحميل المسروقات، كما أنهما اعترفا له بكسر باب المستودع بمقص حديدي بمساعدة المتهم الهارب.

وبسؤال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، أنكرا ما نسب إليهما من المشاركة في عملية السرقة، مقرين بأنهما رافقا المتهم الهارب إلى المكان، وساعدا في تحميل 40 كرتونة.

وأشارا إلى أن المتهم الهارب تولى بيع كراتين الحمالات لشخص آخر من الجنسية ذاتها، وقاما بتحميلها في مركبة الأخير، وسلمهما المتهم الهارب بعد ذلك 100 درهم لكل منهما، وكررا إنكارهما خلال جلسة المحاكمة، أثناء مثولهما عن طريقة تقنية الاتصال المرئي.

وبعد نظر الدعوى وأوراق القضية انتهت المحكمة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وما قرره المجني عليه استدلالاً، وإفادة شاهد الإثبات، ملتفتة عن إنكار المتهمين باعتباره محاولة منهما للإفلات من العقوبة، وقضت بإدانتهما بتهمة السرقة ليلاً باستخدام سلاح، ومعاقبتهما بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.

المتهمان بالاشتراك مع ثالث هارب استخدما مقصاً حديدياً لكسر باب المستودع.