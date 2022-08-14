أروقة المحاكم

تطوّر سوء تفاهم بين شخص خليجي وسائق أجرة، كان موجوداً في المكان بالصدفة أثناء مشاجرة بين الأول وامرأة، إلى اعتداء على السائق، فتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بتغريمه 10 آلاف درهم. وتدور تفاصيل الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووردت بتحقيقات النيابة العامة في دبي حين كان المجني عليه على رأس عمله في محيط أحد الفنادق، وشاهد المتهم يتشاجر مع امرأة، ثم اقترب منه وقال له بالإنجليزية ما معناه «اتصل من فضلك»، فظن أنه يطلب منه الاتصال بالشرطة، فكرر عليه الكلمة، لكن المتهم ظن أنه يستهزئ به، فاقترب منه وضربه على صدره، فحاول المجني عليه الهروب منه، لكنه لحقه ولكمه في وجهه مرات عدة، ثم لاذ بالفرار.

وثبت باستمارة الفحص الطبي للمجني عليه وتقرير الطب الشرعي إصابته بكدمة وكسر في عظام الأنف وإصابات أخرى، لم تخلّف لديه عاهة مستديمة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في المكان الذي شهد الواقعة، شوهد رجل وامرأة يدخلان المبنى القريب، ثم خرجت المرأة بمفردها، لكن لحق بها الرجل جارياً، ثم وقفا سوياً في إحدى الزوايا، ومن ثم اقترب منهما المجني عليه، وفجأة حدث اشتباك، وأخيراً لاذ المتهم بالفرار هو والمرأة التي كانت معه.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم، وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة اعترف بما نُسب إليه من التهم، لكنه غاب عن جلسة المحاكمة، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم، وبينت في حيثيات حكمها أن جميع الأدلة تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي تورط المتهم في الاعتداء على المجني عليه، كما أنه اعترف عن إرادة حرة واعية باقتراف الجريمة، وتطمئن المحكمة كذلك إلى إفادة المجني عليه، ومن ثم قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.