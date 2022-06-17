أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 5000 درهم بحق متهم عربي، أدين بحيازة وتعاطي مادة مخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت إلى أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة، فاستصدرت إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وأخذ عينة من بوله لفحصها.

وبتفتيش المتهم، قام من تلقاء نفسه بتسليم علبة سجائر بداخلها مادة داكنة لها المظهر المميز للحشيش، كما ثبت تعاطيه للمخدر ذاته بعد فحصه.

وطلب المتهم من المحكمة استعمال الرأفة، كونها السابقة الأولى، فحكمت عليه بالغرامة دون الإبعاد، بعد تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

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