أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة (إفريقية) ثلاثة أشهر والإبعاد، كانت لا تحوز بطاقة هوية، وتفتق ذهنها عن طريقة للحصول على بطاقة هوية بطريقة غير قانونية، فقامت بالاتفاق مع متهم آخر (مجهول) على تزوير بطاقة هوية منسوب صدورها إلى دولة الإمارات.

وأمدت المرأة المتهم الآخر ببياناتها، فاستخدم النسخ الضوئي لإدخال صورتها على بطاقة هوية حتى تبدو البطاقة المزورة مثل الأصلية، لكن قادها حظها إلى التورط في بلاغ «إتلاف» وحين طلب منها الشرطي إبراز ما يثبت هويتها، أعطته بطاقة الهوية المزورة فشك الشرطي في صحتها وتأكد من تزويرها.

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