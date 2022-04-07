أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالسجن 10 سنوات بحق مندوب مبيعات أخفى في حقيبة سفره أربع لفافات تزن 1.5 كيلوغرام من الكوكايين.

وقال مفتش بجمارك دبي في تحقيقات النيابة إنه كان على رأس عمله بمطار دبي حين تم الاشتباه في حقيبة المسافر، وبفتحها وجد ملابس وبعض الأغذية، وحين تحسس القاع شعر بأن شيئاً مخفى، وعثر على أربعة لفافات تحتوي على مادة بيضاء لها مظهر الكوكايين، وبسؤال المتهم أفاد بأنه لم يكن يعلم بأنها مخفاة في الحقيبة، وأن شخصاً في بلاده طلب منه توصيلها إلى آخر في دبي.

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