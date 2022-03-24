أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

استغل عامل تركيب بلاط وجوده في موقع تحت الإنشاء، عبارة عن مجمع فيلات مكلف العمل فيه، وقطع كابلات كهربائية، وحاول سرقتها، إلا أن الحارس ضبطه أثناء محاولته الخروج من الموقع، وأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي، التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة.

وقال حارس الأمن إنه شاهد المتهم يحمل كيساً، وحين نادى عليه تجاهله واستكمل طريقه، وحين اقترب منه حاول الفرار، فلاحقه وقبض عليه، وبتفتيشه عثر على الأسلاك الكهربائية، وبالرجوع إلى الموقع تبيّن أن العامل قام بقطعها بغرض السرقة.

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