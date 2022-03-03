أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي، ببراءة مدير شركة واثنين من الموظفين من تهمة التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على مبلغ 121 ألفاً و879 درهماً، من شركة أخرى اتهمتها بالاحتيال عليها من خلال تسليم موظفيها مستندات مزورة خاصة باستيراد كمية من البطاريات، ما دفع موظفي تلك الشركة إلى تسليم المتهمين الرسوم المبينة في تلك البيانات الجمركية، في حين أن قيمة الرسوم الحقيقية أقل من القيمة المذكورة في المستندات المزورة.

وأفادت المحكمة بأنه وفق الثابت بالأوراق فإن شركة أخرى غير شركة المتهم هي المخلص الجمركي، لذا لم تقتنع بأدلة الإدانة.

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