أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

انتهت صداقة سوء بين مقيمين (آسيويين) بحبس أحدهما بتهمة التعاطي وسجن الآخر خمس سنوات والإبعاد وغرامة 20 ألف درهم، بحسب حكم قضت به محكمة الجنايات بعد إدانته بتهمة تسهيل التعاطي.

وأفادت المحكمة بأن المتهم الأول ضبط من قبل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مقر عمله، وأقر بتعاطي مخدر الكريستال، لافتاً إلى أنه حصل على المخدرات من صديقه دون مقابل.

وبسؤال المتهم الثاني أقر بجريمته معترفاً بأنه زود الأول بالمخدرات دون مقابل، ثم تراجع عن أقواله مجدداً لكن لم تلتفت المحكمة إلى ذلك.

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