أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة خادمتين (إفريقيتين) من تهمة الشروع في سرقة منزل مخدومتها، وفشل محاولتهما لاكتشاف أمرهما.

وأفادت المبلغة بأن الخادمتين شرعتا في سرقة هاتف ذكي وساعتين نسائيتين، ومبلغ 3215 درهماً، بالإضافة إلى مجوهرات، عبارة عن إسوارتين وخاتم وقلادة من الذهب.

من جهتهما، أنكرت المتهمتان التهمة المنسوبة إليهما خلال تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة. وبعد النظر في القضية من قبل محكمة أول درجة، قضت ببراءتهما من التهمة الموجهة إليهما، وتم الطعن على الحكم، وباشرت محكمة الاستئناف النظر في الدعوى.

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