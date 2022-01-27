أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة عاطل من تهمة تسهيل التعاطي لشخص آخر، بعد أن تبيّن لهيئة المحكمة أن الشخص المقدم للمحاكمة ليس المتهم الحقيقي في الواقعة، وليس له أي علاقة بها.

وأفادت أوراق الدعوى بأنه تم ضبط شخص (آسيوي) بتهمة التعاطي، وأقر بأن شخصاً يدعى (ج.ت) سهّل له تعاطي هذه المادة.

وبسؤال الشخص الذي أرشد إليه، اعترف بأن هناك علاقة صداقة تربطهما، وأنه زوده بالمخدرات.

وبالنظر إلى أمر الإحالة، تبيّن أن المتهم المحال ليس له علاقة بالاثنين أو بموضوع القضية، لذا قضت المحكمة ببراءته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news