أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بغرامة 3000 درهم والإبعاد بحق امرأتين أدينتا بتعاطي مؤثرين عقليين، أصدرته محكمة الجنح.

واستندت المحكمة في الحكم إلى اعتراف المتهمتين في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى النتيجة الإيجابية لفحص العينة التي أخذت منهما، فضلاً عن اعترافات متهم بتسهيل تعاطي مادة الكريستال لهما.

ولم تلتفت المحكمة إلى إنكار إحدى المتهمتين، ودفع محامي الأخرى ببطلان إذن النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى التحريات التي أجريت كونها جدية وتستند إلى بيانات كافية.

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