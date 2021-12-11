أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة أربعة آسيويين من تهمة سرقة كبلات نحاسية بقيمة 20 ألف درهم من موقع تحت الإنشاء.

وقال أحد مسؤولي الشركة إنه تبين اختفاء كبلات نحاسية من داخل مستودع في موقع تحت الإنشاء.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن بلاغاً ورد بسرقة كبلات، وتبيّن من المعلومات أن المتهمين الأربعة المقبوض عليهم في بلاغ مشابه تورطوا في الواقعة كذلك، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

من جهتها، وبعد النظر في الدعوى، أفادت المحكمة بأنها لا تطمئن إلى الأقوال التي على أساسها وجه الاتهام إليهم وقضت ببراءتهم.

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