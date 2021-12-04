أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

أدانت محكمة الجنايات في دبي أوروبياً من أصل عربي، قاوم رجال مكافحة المخدرات، أثناء إجراءات القبض عليه بشقته في المارينا.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن فريقاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجه إلى شقة المتهم، وشوهد وهو يحمل حقيبة سفر متجهاً بها ناحية الشرفة لرميها، لكن رجال الشرطة حاولوا منعه فقاومهم، واعترف في محضر الاستدلال بجريمته.

وبسؤال المتهم في جلسات المحاكمة أنكر ما أسند إليه، مشيراً إلى أنه لم يقاوم أفراد المكافحة، بل شعر بالخوف حين رآهم، فأراد إخفاء المضبوطات في الشرفة، فحاصروه.

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