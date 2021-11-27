أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق امرأة (آسيوية)، جلبت 6.6 كيلوغرام من مخدر الحشيش معها عبر مطار دبي، أخفتها داخل منقي مياه، وفطن مفتشو الجمارك لحيلتها، وضبطوا المخدرات التي بحوزتها.

واعترفت المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بأن شخصاً أعطاها المخدرات في بلادها، وطلب تسليمها لأحد الأشخاص مقابل مساعدتها في العمل خادمة.

ثم تراجعت لاحقاً عن اعترافاتها، قائلة إنها لم تكن تعلم بحيازتها للمخدرات، وإنها حملت كرتونة لتسليمها لزوجة ذاك الشخص، دون أن تعرف محتوياتها، ولم تلتفت المحكمة إلى إنكارها، وقضت بإدانتها.

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