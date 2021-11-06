أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق زائر من أميركا اللاتينية أخفى في حقائبه تسعة أكياس تحوي 9.4 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

وأفادت مفتشة الجمارك في تحقيقات النيابة بأنها أوقفت المتهم في نقطة التفتيش الجمركي، وبتفقد حقائبه عثر بها على أكياس مخفية بحرفية وبداخلها مخدر الكوكايين.

وفي محضر استدلال الشرط وتحقيقات النيابة العامة أقر المتهم بأن أحد الأشخاص في بلاده طلب منه توصيل الحقائب إلى شخص في دبي مقابل 15 ألف دولار من عملة بلاده، مشيراً إلى أنه لم يفحص الحقائب أو يعلم محتوياتها.

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