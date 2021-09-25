محاكم.. استشارة

المصدر: يقدمها: بدر عبدالله خميس

■ كانت لدي قضية عمالية في محاكم دبي عن رواتبي المتأخرة مع إحدى الشركات، وتم تقسيط المبلغ، واستلمت جميع مستحقاتي أخيراً، فهل هناك أي إجراء إضافي يجب القيام به؟ وكيف يمكنني المطالبة بسداد قيمة تذكرة السفر؟

(معتصم.ك) ــ دبي

■■ رداً على السؤال الأول، لا يوجد أي إجراء يجب القيام به، كونك طالب التنفيذ، إذ يتم إغلاق ملف التنفيذ بناءً على طلب المنفذ ضدها (الشركة) بعد تمام السداد.

أما عن السؤال الخاص بتذكرة العودة، فإن من المقرر عملاً بنص المادة (131) من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته «يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها، أو إلى أي مكان آخر، وإذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفره عند انتهاء خدمته».

تجدر الإشارة إلى ضرورة الرجوع إلى ما قضى به الحكم محل التنفيذ، لاستبيان ما إذا كان قد نص على إلزام الشركة بقيمة تذكرة العودة أو تقديمها عيناً، ويتم المطالبة بقيمة تذكرة العودة أو إلزام المنفذ ضدها بتوفير تذكرة سفر لطالب التنفيذ في الموعد الذي يحدده للعودة إلى وطنه، بموجب طلب يقدم إلى قاضي التنفيذ، شريطة أن يكون السائل لم يلتحق برب عمل آخر، لأنه في هذه الحالة لا يكون مستحقاً لتذكرة العودة وفق القانون.

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