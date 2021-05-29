محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

كشف حارس أمن عملية سرقة من الموقع الذي يعمل فيه، وأسهم في ضبط ميكانيكي شرع في سرقة 25 أنبوباً معدنياً خاصاً بوحدات التكييف، قيمتها 12 ألف درهم، وتمت إحالته إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمته بتهمة الشروع في السرقة.

وقال حارس الأمن إنه شاهد المتهم، الذي يعمل ضمن طاقم الشركة المعنية، بالموقع في طريقه إلى الخروج، حاملاً في يده صندوقاً.

وأضاف الحارس أنه فتح الصندوق، واكتشف وجود أنابيب معدنية، قام المتهم بطيها وأخفاها في الداخل، فأبلغ الشركة، وتولى المسؤول إبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم.

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